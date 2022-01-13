شاهد .. أجرأ إطلالة على الإطلاق .. كيندال جينر تصدم الجمهور و تظهر بفستان فاضح أظهر كل شيء للعلن !

انت الان تتابع خبر أجرأ إطلالة على الإطلاق .. كيندال جينر تصدم الجمهور و تظهر بفستان فاضح أظهر كل شيء للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، عن أنها حصلت على موافقة صديقتها، لورين بيريز، قبل حضورها زفافها، الذي أقيم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالفستان ”المكشوف“ الذي فاجأت به الحضور

وقالت كيندال (26 عاما) إنه ورغم الضجة التي أحدثها الفستان الجريء الذي ظهرت به في حفل زفاف صديقتها، لكنها كانت حريصة على أخذ موافقتها أولا على ذلك.

وبينما أبدت بيريز إعجابها بفستان كيندال، وتصريحها للمقربين بأن إطلالتها كانت مذهلة وأنها أحبتها، فإن آخرين كانوا يرون أن مظهر كيندال كان ”مهينا“ وأن فستانها كان مثيرا للاحراج.

ورد جمهور كيندال على منتقديها بقولهم: ”طالما أن العروس نفسها لم تبد امتعاضها أو ضيقها من إطلالة الفستان الذي ظهرت به كيندال، فلم أنتم مشغولون بالأمر بهذا الشكل؟“.

وزادت حدة النقاش حول هذا الموضوع، بين مؤيد ومعارض، في قسم التعليقات بأحدث منشور وضعته بيريز على حسابها بإنستغرام، والذي أرفقت معه مجموعة صور من حفل زفافها وزوجها ديفيد والتزر، حيث سرعان ما اشتعلت الأجواء بين المتابعين.