شاهد .. اخيراً ولأول مرة الفنانة شيرين عبدالوهاب تعترف بعد حلق شعرها وحواجبها بـ«الموس» : حسام حبيب شوهني ؟

انت الان تتابع خبر اخيراً ولأول مرة الفنانة شيرين عبدالوهاب تعترف بعد حلق شعرها وحواجبها بـ«الموس» : حسام حبيب شوهني ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف موقع "الجرس" تسجيلا صوتيا جديدا للنجمة شيرين عبد الوهاب تتحدث فيه عن علاقتها بزوجها السابق الفنان حسام حبيب والتي كانت حديث الساعة خلال الأيام الماضية. شيرين تعترف: حسام حبيب شوهني.

وقالت شيرين عبد الوهاب في التسجيل: "حسام كبرني وحطني فوق راسه تاج، يا فرحتي بالحب ده عملي إيه شوّهني، عشان خلاني استحملت ما لا طاقة لنا به، كفاية 4 سنين، انتوا شوفوا حصل إيه 4 سنين واحكموا، مش هتكلم على حد كان جوزي ولا اللي قبله ولا اللي قبله".

وأضافت شيرين: لا أريد الخطأ في شخص كان زوجي، ولكن في كل بلد عندهم بنات البيوت وفي البنات المودرن، انتم لو في ست عندكم في لبنان بتشبهنا في مصر يبقى اللي جاية من الضيعة.

شيرين عبد الوهاب تستشهد بنوال الزغبي وأنهت شيرين حديثها قائلة:"أعجبني رد نوال الزغبي على أحد المذيعين، عندما سألها هل توافق على تقبيل يد زوجها أمام العالم، وردت عليه (مين ما كان أنا ما ببوسها في البيت هبوسها قدام العالم)، هي صح أنا غلط".

نضال الأحمدي وبكت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعد عرض الإعلامية لميس الحديدي مقطعًا من حوارها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب. كشفت الأحمدية في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «لأول مرة أقول ذلك منذ بداية تبني قضية شيرين عبدالوهاب أني فعلت ذلك بغية الانتقام لأني تعرضت للتعنيف أكثر مما تعرضت له شيرين وكذلك صديقتها اللبنانية التي هربت من منزل زوجها قبل ثلاثة أيام».

علقت على مقدمة حوارها مع شيرين والذي ذكرت فيه أنه من أصعب الحوارات على قلبها، وقالت: «بالفعل من أصعب الحوارات لأننا كنساء نعاني مثل شيرين لكن كثير من النساء يفضلن الصمت وهناك صديقة من أعز القريبات لقلبي قالت لي منذ فترة شاكية التعنيف ( لا استطيع أن أرد عليه أخشى أن يقتلني)». شددت على أن شيرين محترمة وشريفة، متابعة: «من أشرف السيدات، محترمة وشريفة وطيبة وجدعة بنت ناس». تساءلت: «لازم بنت البلد يعني تكون جاية من إكسفورد أو الشنازلزيله حتى يعترف بنا المجتمع العربي وإذا كنا من الحسين أو السيدة مانبقاش ولاد بلد»؟! حسمت الأحمدية الجدل المثار حول ما إذا كان حسام حبيب طليق شيرين عبدالوهاب قد تسبب في حلق شعرها، قائلة: «هي اللي حلقت شعرها وحواجبها عبر شفرة حلاقة، حيث طلبت منه الطلاق ورفض في لحظة طلبها لذلك».

كشفت أن حبيب يحب شيرين منذ عام 2006، متابعة: «لما سألت شيرين لماذا تزوجتي حسام حبيب؟ قالت لي إنها أحبت حبه لها لأنها تريد أن تكون في ظل رجل ولا ظل حيط وهي الثقافة العربية المعتادة».

وردًا على سؤال لميس الحديدي هل تعرضت شيرين في زيجتها للعنف، قالت: «جدًا، تعرضت لأبشع أنواع العنف ولاينبغي أن نعتقد أن العنف فقط هو الضرب، ويكفي أنها بقيت على كنبة أربعة سنوات وبعد الطلاق عادت منطلقة تختار الأغاني والقصائد خلال سبعة ايام من طلاقها لم تنم ساعة». شيرين عبد الوهاب وكان اسم شيرين عبد الوهاب تصدر تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن انفصالها رسمياً من الفنان حسام حبيب، حيث منذ الإعلام لم تهدأ الأحداث والتي اشتعلت بظهور شيرين عبد الوهاب بدون شعر في آخر حفلتها في دولة أبو ظبي بالإمارات حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وما بين اتهامات بقيام حسام حبيب بحلق شعرها وبين دخولها في حالة نفسية صعبة ظهرت شيرين عبد الوهاب مع الإعلامي عمرو أديب، لإيضاح كافة الحقائق التي تداولت عنها بعد ظهروها بحلق شعرها. تفاصيل جديدة بأزمة شيرين عبد الوهاب كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل جديدة عن أزمة انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب، مؤكدة أنها لم تلجأ إلى حلاقة شعرها نتيجة مرض نفسي.

وحول سبب حلاقة شعرها، قالت شيرين عبد الوهاب: "لم يكن أمامي غير كده، أنا حاسة أن دماغي بتفرز أفكار طول الوقت ولو سبت دماغي هتاكلنى، وأنا عملت كده لأنى ما كنتش حلوة في عينيه، عملت كده علشان هو ما يشوفنيش حلوة، والفرق بين حلاقة الشعر والطلاق يوم واحد، حلقت شعري قبل يوم واحد من الطلاق ودي مش أول مرة أقص شعري، فاكر لما قولت إنى طالعة علشان أضحك الناس وقالوا عليا إنى كنت بتريق على البلد، كنت مدبوحة ودبحونى أكتر وقتها".

وتابعت: "الإنسان الحساس بزيادة ممكن يؤذي نفسه علشان يعاقب نفسه وأنا كنت بعاقب نفسي، أنا غلطت في اسمى ومكانتي وقدري".