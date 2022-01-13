شاهد .. تعرف على حكاية المشهد الساخن مع الشحرورة صباح.. والذي بسببه هرب العندليب عبد الحليم حافظ إلى البيت واغتسل بـ السبرت؟

انت الان تتابع خبر تعرف على حكاية المشهد الساخن مع الشحرورة صباح.. والذي بسببه هرب العندليب عبد الحليم حافظ إلى البيت واغتسل بـ السبرت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/13 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

منذ القدم كان الفنان الراحل عبدالحليم حافظ مشهورا باعتباره أكثر الأشخاص الذين لم يتمكنوا من السباحة ويؤمن بالمثل القائل الماء تكذب الغطاس ، لذا كان بينه وبين المياه مشاكلة قديمة منذ طفولته.

وهنا نرفق لكم سوء الحظ عبدالحليم حافظ، والذي تطلب مشهد له القفز إلى المياه وذلك لإنقاذ صديقته من الغرق تحديدا في فيلم “شارع الحب”

، وذلك في مشهد تقفز فيه الفنانة صباح الذي إلى المياه كي تنتحر كما يأتي من سيناريو الفيلم.

وطلب المخرج عز الدين ذو الفقار، من العندليب أن يقف على شجرة ومنها يقفز إلى النيل، وحاول الأخير إقناعه بالعدول عن هذا المشهد أو استخدام بديل عنه فيه ولكنه لم يوافق وأصر على تقديم حليم للمشهد.

وعندما قرر حليم، القفز إلى المياه شعر بمدى قذارتها الأمر الذي أصابه بالنفور وارتجف خوفًا من أن يصاب بالبلهارسيا والتي يعاني منها منذ الطفولة، وكان وقتها ما زال يعالج من آثارها ولكن كل ذلك لم يثني عز الدين ذو الفقار عن رأيه.

ونزلت الفنانة صباح للمياه وهي ساخطة هي الأخرى، وظلت تصرخ وتقول: “أنا غلطانة لأني بشتغل في فيلم من أفلامك، كان مالي ومال المصيبة دي”،

وتسببت في إدخال حليم في نوبة ضحك بسبب كلماتها وحاول التهوين عليها، مؤكدًا أن مصيبته أكبر من مصيبتها لأنه مريض بالبلهارسيا، وأن هذا الماء قد ينشط الجراثيم في جسده.

وبعد تصوير المشهد عاد حليم إلى منزله مسرعًا، وحرص على الاستحمام بكمية كبيرة من المياه الساخنة، ورغم ذلك لم يذهب خوفه فأحضر زجاجتين من السبرتو الأحمر، وسكبهما على جسده اعتقادًا منه أن السبرتو يقتل الجراثيم.



حيث قام بعدها شقيقه إسماعيل بإحضار ثلاث زجاجات من الكولونيا ليتم بها عملية “التطهير”، وظل يستخدمها فترة متتابعة على هذا الأمر، مرتين في اليوم الواحد، حيث بعدها أقسم على تعلم السباحة حتى حين يطلب منه المخرج القفز في المياه قفز في حمام سباحة نظيف لكي يتجنب مضاعفات البلهارسيا.