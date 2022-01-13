شاهد .. رجل الأعمال احمد أبو هشيمة.. يخرج عن صمته ويصرح بأعترافات صادقة صدم فيها الجميع ..حول زياراته المتعدده للجميلة مي عز الدين؟

انت الان تتابع خبر رجل الأعمال احمد أبو هشيمة.. يخرج عن صمته ويصرح بأعترافات صادقة صدم فيها الجميع ..حول زياراته المتعدده للجميلة مي عز الدين؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/13 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي )

يعد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أحد أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام واسع محلياً وعربياً، وخاصة بعد ارتباطه بنجمة الشاشة ياسمين صبري، وقبلها الفنانة هيفاء وهبي.



وقبل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري، تعرض رجل الأعمال أحمد أبو هشيم للكثير من الشائعات حول ارتباطه بعدد من الفنانات، أبرزهن مي عز الدين.

كان هذا قبل سنوات، حيث يبدو أن زيارات رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة مي عز الدين في تلك الفترة لفتت أنظار الكثير، حتى أن البعض ذهب إلى أن هناك علاقة عاطفية تجمع بينهما، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أحمد أبو هشيمة.



ليخرج أبو هشيمة ببيان صحفي ينفي من خلاله ما تردد عن وجود علاقة عاطفية تجمع بينه وبين مي عز الدين، وأن كل ما يربط بينهما علاقة صداقة فحسب.