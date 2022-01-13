شاهد .. ابنة شيرين عبد الوهاب تفجر الأنترنت وتكشف المستور للعلن ..هذا الشخص هو اللي قص شعر ماما زيرو..انا بكرهه قوي(فيديو)

انت الان تتابع خبر ابنة شيرين عبد الوهاب تفجر الأنترنت وتكشف المستور للعلن ..هذا الشخص هو اللي قص شعر ماما زيرو..انا بكرهه قوي(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/13 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي ) في تفاصيل جديدة نشرت قناة في اليوتيوب متخصصة بأخبار الفنانيين وأسراراهم فيديو جديد بخصوص أزمة شيرين عبدالوهاب مع طليقها حسام حبيب. وأنتشر الفيديو بعنوان : ابنة شيرين عبد الوهاب تبكي وتنهار حسام هو اللي قص شعر ماما زيرو وضربها ارتاحنا منه انا بكرهة ! ونترككم لمشاهدة الفيديو ومعرفة التفاصيل :