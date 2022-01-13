شاهد .. اسرار وخفايا صادمة تكشف لاول مرة وراء طلاق الفنانة المصرية (شادية) في ليلة الدخلة .. والصدمة في ردّة فعل والدها!

انت الان تتابع خبر اسرار وخفايا صادمة تكشف لاول مرة وراء طلاق الفنانة المصرية (شادية) في ليلة الدخلة .. والصدمة في ردّة فعل والدها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هناك الكثير من الأسرار ما يعجز اللسان عن كتمانها، وهو ما حصل مع الفنانة شادية التي كشفت عن تهديدها بالانتحار وهي في أوج شبابها وذلك عندما حينما أرغمتها أسرتها على الزواج ضد إرادتها خوفا من المستقبل الفني التي حلمت به منذ بداية طريقها.

وبالرغم من صغر سنها الذي لم يتجاوز الخامسة عشر إلا أن فاطمة الفتاة البسيطة والتي اشتهرت باسم "شادية" الأسم الذي اختاره لها المخرج حلمي رفله وقد كان كل حلمها أن تصبح مثل ليلى مراد ويكون لها جمهورها.

كانت شادية تغني أمام صديقتها الفتيات اللاتي كن يتجمعن في بيت إحداهن أمام البيانو وتقوم شادية بالغناء المستمر طالما وجدت الإعجاب في أعين صديقاتها وكانت عندما تنتهي يصفقن لها بشدة ويؤكدن لها أن صوتها لا يقل جمالا عن صوت ليلى مراد أو أسمهان.

لأمر الذي أخذ ينمو في داخلها ويزيد معه رغبتها الفنية أن تصبح مغنية مشهورة ولكنها كانت تخشى أن تصرح بأمنيتها أمام أهلها خشية أن يقوموا بمنعها من الغناء بالرغم من أن والدها كان يهوى الموسيقي وهو من قام بإحضار العود لها.وتقول شادية وفقا لما رصده أخبار العرب وكأي عائلة في ذلك التوقيت كان والدي يقتنع انني في السن المناسبة للزواج ووافق على خطبتي لأول شاب تقدم لي وهو مهندس طيران شاب كان زوج مثالي ولكني لم أكن أفكر في أي شيء غير مستقبلي في هذه الفترة وكان الزواج يعني قتل احلامي قبل أن تولد.

ولم أجد غير الصمت وسيلة للاعتراض على هذه الخطبة وقد لاحظ خطيبي عدم تجاوبي معه وشرودي طوال الوقت وعدم الابتسام أثناء وجوده ولقد ظن أنني أرغب في الارتباط من غيره نظرا لتجاهلي له وقام بالانسحاب من نفسه.

ولم تمض سوى ثلاثة أشهر ليفاجئني أبي بعريس جديد مدرس هذه المرة يرغب في عقد قران مباشرة ووافق أهلي رغم اعتراضي ووجدت أن الصمت هذه المرة لن يجدي نفعا وهددت بالانتحار فعلا وكان الأمر جديا بالنسبة لي فلا يمكن أن يتم هذا الزواج بأي شكل.

وبالفعل رهاني على حب أبي وأمي نجح ووافقا على طلاقي منه دون دخلة بعدما لاحظوا الاصرار على الانتحار مني في حال إكمال هذا الزواج، وذلك حسب ما نشرته مجلة آخر ساعة في عددها الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 1976.