شاهد .. الفنانة هند صبري تخرج من صمتها ..وتفضح أشياء صادمة كان يقوم بها والدها معها ..وكيف تعاملت معاه لما رأته لأول مرة.. تفاصيل مرعبة؟

انت الان تتابع خبر الفنانة هند صبري تخرج من صمتها ..وتفضح أشياء صادمة كان يقوم بها والدها معها ..وكيف تعاملت معاه لما رأته لأول مرة.. تفاصيل مرعبة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

يبدو أن والد هند صبري كان له دوراً بارزاً في أن تعيش طفولة غير مستقرة حيث كشفت عن مقاطعتها له لسنوات بعد انفصاله عن والدتها.



وقالت هند صبري إن والدها تركه وأمها فجأة قبل موعد امتحاناتها بيومين فعاشت صدمة كبيرة. وأضافت:“كانت أصعب مرحلة فى حياتى لحظة

انفصال أبى وأمى قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين، وأي حد مكاني كان زمانه انهار ومرحش الامتحان، أصريت أروح الامتحان وجبت امتياز وانهارت بعدها”.



وتابعت: “يوم الانفصال كنت فى المدرسة ورجعت البيت ماما قالت لى: “باباكي مش راجع تانى. بعدها قاطعت أبي ولم أرد على اتصالاته رغم محاولاته الحديث معي“.



وأضافت: “بدأت أعاتب أبويا وصممت أقول كل حاجة جوايا ساعتها، وقلت له منذ 4 سنوات تقريبا: المشكلة مش فى الانفصال، المشكلة إزاي حصل الانفصال،

لأنه فى النهاية الانفصال حلال، لكن شعرت وقتها بأن عالمي قد انهار”.



وعن أول لقاء بينهما بعد مقاطعة سنوات: “اتقابلنا في المطار وأول حاجة قلتها له وحشتني”.



أما عن علاقتها مع زوجة والدها: “أنا وزوجة أبي لسنا أصحاب، وكنت هضايق لو أنجبت منه”.