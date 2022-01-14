شاهد .. كما خلقها الله.. في اقوى اطلالة نارية على الارض نجمة المسلسل الشهير ..لا كاسا دي بابيل ..تظهر مفاتنها بكل جرأة وتثير غرائز المتابعين؟

انت الان تتابع خبر كما خلقها الله.. في اقوى اطلالة نارية على الارض نجمة المسلسل الشهير ..لا كاسا دي بابيل ..تظهر مفاتنها بكل جرأة وتثير غرائز المتابعين؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تحاول النجمة الإسبانية ​أورسولا كوربيرو​، بطلة مسلسل ​La Casa De Papel​، إثارة الجدل في الفترة الأخيرة، من خلال إطلالاتها ونشرها صور فاضحة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتحاول النجمة الإسبانية ​أورسولا كوربيرو​، بطلة مسلسل "​La Casa De Papel​"، إثارة الجدل في الفترة الأخيرة، من خلال إطلالاتها ونشرها صور فاضحة بدون ملابس لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتتعرض يومياً كوربيرو للنقد من قبل متابعيها إلا أنها لم تكترث للموضوع وما زالت تستعرض مفاتنها في غالبية صورها.

الجدير بالذكر أن شبكة netflix أعلنت منذ أيام بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال،

كما يشهد الموسم الخامس إنضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل، وهما ميغيل أنخيل سيلفستر وباتريك كيريادو.