شاهد .. لن تصدق ثروة الفنانة ياسمين صبري ..نقطة في بحر..من ثروة زوجها رجل الأعمال أبو هشيمة.. فارق الأرقام سيدهشك ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق ثروة الفنانة ياسمين صبري ..نقطة في بحر..من ثروة زوجها رجل الأعمال أبو هشيمة.. فارق الأرقام سيدهشك ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

ومع لقطات الاحتفال، عادت للأضواء ضجة ثروة أبو هشيمة​، وهذه المرة بالحديث عن حجمها مقارنة بحجم ثروة زوجته.



مواقع مهتمة في هذا الشأن، تابعها "أحداث نت"، كشفت عن أرقام كبيرة لثروة أبو هشيمة​ باعتباره واحد من أغنياء الشرق الأوسط،

مقابل أرقام قد تكون مقبولة لثروة زوجته الفنانة التي خطفها مبكرا إذ كانت لا تزال في بداية مشوارها الفني.

فثروة أبو هشيمة تقدر بمليارات الدولارات، حيث تحقق شركاته أرباحاً سنوية تصل لـ 15 مليون دولار، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.



أما عن سياراته فيمتلك، سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار، وسيارة رينج روفر سبورت، والتي يتخطى سعرها الـ 3.000.000 مليون جنية مصري، وسيارة استون مارتن رابيد،

وهي من السيارات النادرة والتي وصل سعرها الي أكثر من 200.000 ألف دولار امريكي، ما يوازي 3.160.000 مليون جنية مصري.

أما ثروة ياسمين صبري تقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار، ويذكر أن أحمد كان قد أهدى زوجته خاتم ألماس يبلغ سعره ما يقارب ال 200 الف دولار أميركي.



ومع ذلك لا تزال ثروة أبو هشيمة غامضة إلى حد ما كما أنه لا يوجد معلومات كافية عن عدد منازله، ولكن من المؤكد أنها تقدر بملايين الدولارات.