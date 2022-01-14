شاهد .. عــاجل.. فاجعة مروعة تهز الأراضي المصرية. مصير مؤلم يصيب لميس الحديدي ..وهذا ما حصل لها وأحزن قلوب المصريين !.

انت الان تتابع خبر عــاجل.. فاجعة مروعة تهز الأراضي المصرية. مصير مؤلم يصيب لميس الحديدي ..وهذا ما حصل لها وأحزن قلوب المصريين !. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الإعلامي عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، مشيراً إلى أن الأعراض ما زالت بسيطة وخفيفة.

إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بكورونا

وطالب عمرو أديبمن الجمهور الدعاء لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا من خلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي توتير.

ومزح عمرو أديب مع الجمهور واصفاً الإصابة بكورونا بمجرد فاصل قصير إعلاني وسيعود هو وزوجته بعدها لاستكمال برامجهم التلفزيونية.