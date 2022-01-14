شاهد .. فاجعة تهز الاردنيين وتثير خوفهم.. اتفرج نور غسان زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد تتعرض لحادث صادم وسط النهار.. وامام الجميع دون ان يتدخل احد لانقاذها؟

انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الاردنيين وتثير خوفهم.. اتفرج نور غسان زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد تتعرض لحادث صادم وسط النهار.. وامام الجميع دون ان يتدخل احد لانقاذها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

أكد نجم قناة طيور الجنة واليوتيوبر الوليد مقداد تعرض زوجته نور غسان للسرقة.

ومن خلال فيديو جديد طُرح على يوتيوب، قال الوليد إن أحد الأشخاص قد أخذ حذاء نور عندما كانا في منزل أقربائهما.



وتابع الوليد أن الشخص قد أخذه بسبب وضع قريبتهما شنطة لا تريدها خارجا ليأخذها هذا الشخص، لكن ظنّ ان الحذاء الذي خلعته نور في الخارج ايضا لا يريدونه فأخذه معه.

هذا وكانت احتفلت عائلة مؤسس قناة "طيور الجنة" خالد مقداد بعيد ميلاد ابنها اليوتيوبر الوليد مقداد الـ 22.



ذهبت والدته مروة حماد برفقة ابنها "عصومي" الى المتجر واشتريا الهدايا لـ الوليد، وبعدها اجتمعت العائلة وذهبت الى منزل نور ووليد للإحتفال بالمناسبة وقد قدمت له الهدايا.