شاهد .. وباء وإنفجارات كبيرة..العرافه الشهيرة ليلى عبد اللطيف تزعزع الجميع بتنبؤات وتوقعات مثيرة وصادمة؟

انت الان تتابع خبر وباء وإنفجارات كبيرة..العرافه الشهيرة ليلى عبد اللطيف تزعزع الجميع بتنبؤات وتوقعات مثيرة وصادمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

لا تزال تنبؤات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف تثير الجدل ، بعدما ظهرت صحة توقعاتها حول عدة احداث منها انفجار بيروت، وتفشي فيروس كورونا، وغيرها.

ومن توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف: ان المِنطَقة المُشتركة بين دولة اليمن والمملكة العربية السعودية تَشهد بعض من المُناوشات والنزاعات، مع توقع وجود اتّفاق عُماني سعودي كويتي لحل الأزمة، ووقف الحرب في اليمن، ومن المتوقع أن ينجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام.

وضمن توقعاتها في 2020 انتشار فيروس خطير عالمياً يثير الرعب والهلع بين الشعوب، كما سبق وتوقعت ليلى ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بالقلق،

كما توقعت رصد عاصفة هائلة من الطاقة بعيداً عن شمسنا تدق ناقوس الخطر، حيث كشفت دراسة جديدة نُشرت نتائجها في مجلة Nature Astronomy العلمية عن ظاهرة نجمية تسمى الانبعاث الكتلي الإكليلي او العاصفة الشمسية قادمة من نجم بعيد وبطاقة هائلة جداً نحو الأرض قد تتسبب بموتها،

حيث عبّر فريق من الخبراء عن قلقهم البالغ بسبب رصدهم دفعة هائلة من انبعاث الطاقة والجسيمات القادمة من نجم بعيد يشبه الشمس.

كما تنبات عبر مواقع التواصل لمستقبل طفل يمني من قبيلة عبيدة في مقاطعة ماليبو، وتوقعت أن يصبح زعيمة في غضون أشهر قليلة، والنجوم ستقف إلى جانبه نهاية 2021 ليبلغ مبلغا عظيما قبل نهاية العام، ويخبئ له الفلك أنباء سارة.