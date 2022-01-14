شاهد .. رهف القنون تخلع بنطالها وتكشف للجمهور ما تحته في أقوى مشهد فاضح في الكون..

انت الان تتابع خبر رهف القنون تخلع بنطالها وتكشف للجمهور ما تحته في أقوى مشهد فاضح في الكون.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​رهف القنون​، صورة عبر خاصي الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه وقد أسقطت بنطالها وظهر سروالها الداخلي، أما اللافت في الأمر هو ما كتب على السروال باللغة الأجنبية: مبلول، وهي دلائل جنسية.

وفي هذه الصورة ظهرت بشورت أبيض قصير جدا يشبه الملابس الداخلية وغطت صدرها بالكريما ماسكنة زجاجة الكريما ووضعت لينك الموقع الذي تتعامل معه كونها تحصد على المال مقابل نشرها كل هذه الصور.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فها رهف القنون الجدل بهذه الطريقة.