شاهد .. تفاصيل خطيرة تكشف لاول مرة.. بسمة وهبة: (هل صحيح إن آيتن عامر بنتك من علاقة سرية وليست شقيقتك؟) .. وفاء عامر تنهار وتبكي بمرارة وتكشف هذه الحقيقة المرة!

انت الان تتابع خبر تفاصيل خطيرة تكشف لاول مرة.. بسمة وهبة: (هل صحيح إن آيتن عامر بنتك من علاقة سرية وليست شقيقتك؟) .. وفاء عامر تنهار وتبكي بمرارة وتكشف هذه الحقيقة المرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انهارت الفنانة وفاء عامر بالبكاء بعد سؤالها عن حقيقة صلة قرابة آيتن عامر بها وما إذا كانت بالفعل أختها أم بنتها، وذلك في لقاء سابق من برنامج شيخ الحارة، مع الإعلامية بسمة وهبة.

وقالت وفاء عامر أن هناك فنانة أكبر منها في السن هي السبب في خروج شائعات أن الممثلة آيتن عامر ابنتها وليست شقيقتها.

وفاء عامر تكشف اسم الفنانه صاحبة اشاعة ( ايتن عامر بنت وفاء عامر ) وبكاء وفاء عامر بشده لهذا السبب .!!????

وفاء عامر تكشف اسم الفنانه صاحبة اشاعة ( ايتن عامر بنت وفاء عامر ) وبكاء وفاء عامر بشده لهذا السبب .!!????

وأكدت وفاء أن الطبيب الذي أشرف على ولادة آيتن مازال على قيد الحياة وأوراق المستشفى ومن الممكن العودة لكل ذلك للتأكد.

وأثيرت هذه الشائعة لاتهام وفاء عامر بأنها أنجبت آيتن من علاقة غير شرعية وتزوير أوراقها وجعلها أختها من أبيها لكن تلك الاتهامات لم تستند إلى أي دليل.