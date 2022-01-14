شاهد .. فضيحة مدوية تهدد مسيرتها الفنية الفنانة السورية سلافة معمار .. هذا ما فعلته وفجر غضب الكل !!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية تهدد مسيرتها الفنية الفنانة السورية سلافة معمار .. هذا ما فعلته وفجر غضب الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الممثلة السورية ​سلافة معمار الترند وحديث الجمهور بسبب المشاهد التي أثارت بها الجدل من مسلسلها الجديد عالحد، حيث ظهرت وهي تستحم دون ملابس، وبمشهد آخر ارتدت روب الحمام وتجلس بأحضان الممثل رودريغ سليمان الذي ظهر شبه عارٍ.

اثارت هذه المشاهد الضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل، الذين اعتبروها جريئة وخادشة للحياء العام ولا تليق بدراما عربية تشاهدها كل الأسرة، بينما اعتبرها البعض لا تخدش الحياء أو النظر، بل ابداع تتميز به الفنانة سلافة معمار.

هذا ونشرت معمار مؤخراً مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام من كواليس تصوير المسلسل، وظهرت وهي مضرجة بالدماء، على وجهها وملابسها، وكأنها تعرضت للضرب بطريقة وحشية، ما حصدت على تفاعل الجمهور.

وكانت قد كشفت الممثلة سلافة معمار بوقت سابق تواجدها في بيروت وفاجأت جمهورها بأنها تخوض تجربة درامية جديدة في لبنان من خلال مسلسل عالحد، الذي وصفته بأنه يمثل “تجربة جديدة بالنسبة إليها” إلى جانب نخبة من النجوم اللبنانيين والسوريين.