شاهد .. هذا الطفل اصبح اليوم فنان مشهور امه هي الفنانة شمس البارودي ووالده حسن يوسف.. لن تصدقوا من هو ولا كيف أصبح شكله الآن في ريعان شبابه!

انت الان تتابع خبر هذا الطفل اصبح اليوم فنان مشهور امه هي الفنانة شمس البارودي ووالده حسن يوسف.. لن تصدقوا من هو ولا كيف أصبح شكله الآن في ريعان شبابه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حازت صورة الفنان عمر حسن يوسف تداولاً واسعا في وسائل التواصل حيث قارن ناشطون ملامحه بأنها تشبه ملامح والدته المعتزلة الفنانة شمس البارودي، أكثر من والده الفنان حسن يوسف.

وهنا سنقدم لكم أهم ما جاء في أخر مقابلة صحفية معه

*تخوض تحدياً جديداً من خلال مسلسل المماليك، ما سبب تعاقدك على الدور؟

أكثر ما شجعني هو اختلاف الدور، والورق الذي كتبه المؤلف هشام هلال كان رائعاً، والنقاشات التي جمعته بهلال وضحت له الكثير عن الشخصية التي ستكون مفاجأة للناس.

*وما التحدي الذي فرضه عليك الدور ورأيك في تجربتك الجديدة مع رانيا التحدي هو التمثيل، وكل نجوم العمل التمثيل أمامه تحدي كبير.

*لماذا اختفيت من آخر أعمالك بالحجم العائلي وترجع اليوم مع المماليك

لم أجد الدور المناسب الذي أعود به إلى الشاشة، وعندما رأيت الدور مناسباً لي تعاقدت عليه

*هل الفنان حسن يوسف يتدخل في اختياراتك الفنية

الفنان حسن يوسف لا يتدخل في اختياراتي الفنية، بل أستشير والدي في بعض اختياراتي الفنية

*هل أعطاك حسن يوسف أسساً تسير عليها في مجال الفن

أعطاني بالفعل أسساً أسير عيلها في حياتي الفنية. - (وهنا أوقف عمر حسن يوسف التصوير ليستوضح أمراً مع سيدتي) – وقال: «هي ليست أسساً دينية»، إذ إن الناس تحول كلامي وتفهمه من منظورها الشخصي.. أعطاني أسساً فنية

*وما الفرق بين الأسس الفنية والأسس الدينية؟!.. وجداليات الفن كيف تراها

لست هنا في مجال الحديث عن الحلال والحرام، بل الله تعالى من يحدد الحلال والحرام. – (أريدك أن تسأل حسن يوسف وشمس البارودي هما أدرى مني ويفهما في الدين أكثر مني).

أنا خارج من بيت فني ومتدين بالفعل، ولكن لدي حرية الاختيار وحرية الرأي.. بحديك معي هكذا تدخلني في منطقة لا أستطيع أن أخرج منها لو دخلتها وسأصطدم بالحائط. فالتمثيل بالنسبة لي ما يعجبني أمثله ومالا يعجبني لا أتعاقد عليه، إذ إنني أمثل ما أراه مناسباً لي كممثل.

*.. وما هي أبرز النصائح التي نصحها لك والدك الفنان حسن يوسف في الوسط الفني؟

انتقاء الأدوار التي تضيف لي، وعدم الرهبة من الكاميرا.

*وما هي أكثر نصيحة نصحتها لك والدتك النجمة شمس البارودي؟

لم تنصحني في التمثيل إطلاقاً.. هي تعلق بالعمل الذي يعجبها فتقول لي مبروك. بالطبع هناك أعمالاً أخرى في بداياتي كانت متواضعة ولكن لم يعلقا عليها.نحن نعيش حياة طبيعية بين ابن لنجمين كانا لهما

في التمثيل.