شاهد .. على نهج رهف القنون... مودل آش تشعل الإنترنت وتستعرض جسدها بظهور فاضح بدون بنطال !!

انت الان تتابع خبر على نهج رهف القنون... مودل آش تشعل الإنترنت وتستعرض جسدها بظهور فاضح بدون بنطال !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، نشرت عارضة الأزياء السعودية المعروفة ​مودل آش​ ، صورة جريئة لها، من غرفة النوم، ظهرت فيها مرتدية قميصا مفتوحا باللون الزهر، ولم ترتد بنطال تحته، وسدلت شعرها على كتفيها.

استنكر المتابعون هذا الظهور لمودل آش معتبرين انها تجاوزت الحدود، بينما سخر البعض من إطلالتها الفاضحة، متساءلين ان نسيت أش ارتداء البنطال؟ وانتقدوا الطريقة التي تستعرض فيها مودل آش مفاتنها بطريقة لا تشبه تقاليد المجتمع السعودي، وليست المرة الأولى التي تثير بها الجدل، حيث تشارك مودل آش صورها واطلالاتها الجريئة عبر الانستغرام، تستعرض بها صدرها ومؤخرتها بطريقة تعرضها لإنتقادات حادة.

وكانت قد أثارت مودل آش الجدل مؤخرا، واتهمت بأنها انسانة مادية وتحب المال، وذلك بعد ردها على احد المتابعين، الذي أكد انه مستعد للزواج منها، الا انه لا يمتلك المال، لكن مودل آش رفضت هذا العرض، وكشفت عن شرطها للقبول بأي شاب يتقدم لها، مؤكدة انها لن تقبل أبدا بالزواج من شخص لا يمتلك المال، وقالت :"مستحيل اتزوج شخص طفران، ابي اتزوج رجل ثري والمبدأ ما هو مبدأ مادي