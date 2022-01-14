شاهد .. كأنها حوريةمن الجنة.. اتفرج صورة نادرة لوالدة أجمل امرأة على وجه الأرض الممثلة التركية الفاتنة هاندا أرتشيل تجتاح مواقع التواصل.. لن تصدق مدى الشبه بينهما؟ صور

انت الان تتابع خبر كأنها حوريةمن الجنة.. اتفرج صورة نادرة لوالدة أجمل امرأة على وجه الأرض الممثلة التركية الفاتنة هاندا أرتشيل تجتاح مواقع التواصل.. لن تصدق مدى الشبه بينهما؟ صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول جمهور الفنانة التركية هاندا أرتشيل صورة لها جانب صورة والدتها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأثارت صورة هاندا أرتشيل ووالدتها حالة من الجدل نسبة للشبه الكبير الذي يجمعهما .



وعبر جمهور هاندا عن دهشتهم من الشبة بينها ووالدتها حيث بدت ووكأنها والدتها بكافة التفاصيل، بحسب وصفهم. وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية ولدت أرتشيل في 24 نوفمبر 1993 .

كما واشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام



وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.

وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول .



كما وتعتبر من الممثلات الأكثر جمال وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في الانستجرام في تركيا.



كما وفي مارس 2017 أصبحت هانده سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

وكما أنه تم إختيارها كا أجمل امراة في عام 2021م .