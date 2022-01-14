شاهد .. هل تذكرون طفلة مسلسل ريا وسكينة.. اتفرج كيف خطفت الأنظار وسحرتها بجمالها ورقتها في حفل زفافها والمفاجأة من حضر فرحتها ؟ (صور)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون طفلة مسلسل ريا وسكينة.. اتفرج كيف خطفت الأنظار وسحرتها بجمالها ورقتها في حفل زفافها والمفاجأة من حضر فرحتها ؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من حفل الممثلة المصرية زفاف ​نوران جاد​ المعروفة بدور بديعة الطفلة في المسلسل الشهير ​ريا وسكينة​ طفلة.

بعد 16 عاماً على عرضه، ظهرت خطفت نوران الأنظار بتغير ملامحها ونضوجها، كما بجمال إطلالاتها في الحفل، فارتدت فستاناً أبيض منفوشاً،

متدلية منه سلاسل على اليدين، مع طرحة طويلة وتاج على الرأس، وترك المتابعين تعليقات مشيدة بنوران ومهنئة لها.

وإحتفلت نوران بعقد قيرانها على طبيب مصري في أحد الفنادق في القاهرة العام الماضي، وحضر الزفاف عدد من الفنانين مثل وفاء عامر، كما أحيا الجفل الفنانين تامر حسني ومحمود عسيلي.