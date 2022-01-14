شاهد .. شمس الكويتية ترتدي جمبسوت ضيق جداً وشفاف أظهر جسدها بالكامل وكأنها بلا ملابس تماماً !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 01:00 مساءً | (مايا)

استعرضت الفنانة شمس الكويتية، إطلالتها الجريئة التي أحيت بها حفل رأس السنة في دبي، وأثارت الجدل بها.

جمبسوت ضيق

وظهرت شمس الكويتية بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، وهي ترتدي “جمبسوت” بلون الجلد، وضيق جداً يكشف تفاصيل جسدها بوضوح.

وتميز “جبمسوت” شمس ببعض الخطوط باللون الأزرق، والكثير من قطع الكريستال التي أعطته لمعة واضحة.