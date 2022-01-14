شاهد .. لن تصدق.. والد الفنان حسام حبيب يفجرها على الملأ.. هذا ما كان يفعله أبني بالسر يومياً وبسببه طلبت شيرين الطلاق ولم تتحمل !

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. والد الفنان حسام حبيب يفجرها على الملأ.. هذا ما كان يفعله أبني بالسر يومياً وبسببه طلبت شيرين الطلاق ولم تتحمل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دخل والد الفنان حسام حبيب على خط الأزمة بين نجله وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ووجه لها رسالة بعد انفصالها عن نجله في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة "خدوم" والجميع يحبها، ومهما حدث فسوف يظل يحترمها ويقدرها.

ووجه حديثه لشيرين قائلاً: "شيرين أنتِ حبيبة قلبي، وحبيبة قلب 300 مليون عربي، وحبيبة قلب حسام حبيب، كلنا بنحبك، سواء كنتِ مرات ابني ولا لأ".

وتابع: "شيرين كانت قريبة مني، وبتسأل دايمًا عليّ، كانت بتأكلني بإيدها، وبتعزمنا في بيتها، ست محترمة وبنت بلد، وجدعة ومن عيلة".

وكشف والد حسام حبيب عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين من نجله حسام، وأشار إلى أن نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين، لأنها شخصية طَمُوحة وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه، مؤكدًا أنها لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحًا في حياته.

وبعد أن ضج الوسط الفني بخبر انفصالها عن زوجها وظهورها حليقة الرأس، خرجت شيرين عبد الوهاب بتصريحات لافتة ومفاجئة.

وخلال تصريحات مع عمرو أديب ببرنامج الحكاية، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قالت: حلقت شعري عشان مكنش حلوة في عيون حسام حبيب، حلقت عشان لما يشوفني ميشوفنيش حلوة".