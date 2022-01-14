شاهد .. مراهقة سعودية حسناء تتخلى عن شرفها وتفعلها مع مسن ستيني ثري.. تسللت لغرفته وما حدث بعد ذالك صدم السعودين وكل العرب !!

انت الان تتابع خبر مراهقة سعودية حسناء تتخلى عن شرفها وتفعلها مع مسن ستيني ثري.. تسللت لغرفته وما حدث بعد ذالك صدم السعودين وكل العرب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أقدمت فتاة سعودية في سن المراهقة، على ارتكاب جريمة غريبة على المجتمع الأردني ، أثارت حالة من الجدل الواسع والكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من اطلع على تفاصيل القضية.

حيث وبحسب ما ذكرته أحدى الصحف المحلية، بأن بلاغاً ورد لرجال الأمن السعودي ، عن قيام فتاة في عامها السابع عشر من العمر، بالدخول لمسكنه، وقيامها بسرقة ساعة وخواتم، تقدر قيمتها بآلاف الدنانير، إضافة لقيامها بأخذ هوية عمله.

وأوضحت الصحيفة بأن المواطن الستيني الذي تعرض لجريمة السرقة، بصدد تسجيل قضية بحق الفتاة السارقة، لدى مركز الشرطة، وقام بتزويد رجال الأمن بكامل تفاصيل سكنها وعنوانها وبياناتها الشخصية.

وقام رجال الأمن بمركز الشرطة بإحالة القضية للإدارة العامة للمباحث الجنائية ، لتقوم بضبط وإحضار الفتاة المراهقة التي قامت بسرقة الرجل المسن، على ذمة القضية التي ارتكبتها، للتحقيق معها في التهمة المنسوبة إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحقها