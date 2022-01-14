شاهد .. أردنية مراهقة شديدة الجمال تجردت من ملابسها في المول واثارت جنون الشباب فحدث مالم يتخيله أحد !

انت الان تتابع خبر أردنية مراهقة شديدة الجمال تجردت من ملابسها في المول واثارت جنون الشباب فحدث مالم يتخيله أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت الأردن معركة تحرش حامية في أحد أسواق العقبة ، بين شبان وفتيات بعمر الورود، دارت رحاها في مجمع تجاري، واضطرت الشرطة للتدخل من أجل الفصل بين الفتيان والفتيات.

حيث ما وصف أحد شهود عيان خلعت أحدى الفتيات وكأنها حورية من الجنة ملابسها مما جعل الشباب يتهافتون عليها ويتحرشون بها.

واضطر رجال الأمن للتدخل في معركة التحرش الجنسي التي دارت داخل مجمع تجاري شهير ، لفض مشاجرة بين عدد من الشبان والفتيات اندلعت خلال تجمع كبير في المكان .

وأظهرت مقاطع فيديو صورها حاضرون لمعركة التحرش ، حيث أظهر عددا من الشبان المتجمعين، بينما تلاحق فتاتان شابا وتنهالان بالضرب عليه.