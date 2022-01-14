شاهد .. ميشال حايك يخرج للعلن بتنبؤات مُفزعة يُشيب لها شعر الوالدان ويتوقع ما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة !!

انت الان تتابع خبر ميشال حايك يخرج للعلن بتنبؤات مُفزعة يُشيب لها شعر الوالدان ويتوقع ما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدق توقع جديد للفلكي اللبناني ميشال حايك لما سيحدث في الايام القامة.

فخلال الايام الماضية، توقع حايك أن "تنفجر" شهرة أحد المطاعم اللبنانية لتتخطى حدود الوطن.

وفعلاً، أشار تقرير لقناة "MT V" ضمن فقرة "رغم كل شي" أنّ مطعم "إم شر يف" اللبناني وقع 25 عقد

فرا نشايز يز مع 13 بلداً، على أن يتم فتح 40 فرعاً في المرحلة المقبلة.

كما توقع حايك وفاة فنان عربي شهير والحزن يعم الشعوب