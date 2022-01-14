شاهد .. مفاجأة لا يعلم بها أحد .. انكشاف الديانة الحقيقة للفنانة دنيا بطمة والتي أختفها عن الكل وحتى عن زوجها محمد الترك !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة لا يعلم بها أحد .. انكشاف الديانة الحقيقة للفنانة دنيا بطمة والتي أختفها عن الكل وحتى عن زوجها محمد الترك !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - ننشر لكم معلومات عن الفنانة دنيا بطمة ونكشف لكم عن ديناتها بعد تصدرها التريند خلال الساعات الماضية.
معلومات عن دنيا بطمة
الاسم الكامل: دنيا حميد بطمة.
الاسم الفني: دنيا بطمة.
تاريخ الميلاد: 1 إبريل عام 1991.
عمرها في عام 2021: 30 عام.
البرج الفلكي: برج الحمل.
محل الميلاد: مدينة الدار البيضاء بالمغرب.
الجنسية: مغربية.
الديانة: مسلمة.
الحالة الاجتماعية: متزوجة.
اسم الزوج: محمد الترك.
عدد الأبناء: 2.
أسماء الأبناء: غزل، ليلى روز.
المهنة: مطربة.
بداية المشوار الفني: بدأت في عام 2011.
سنوات النشاط: منذ عام 2011 حتى الآن.