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شاهد .. مفاجأة لا يعلم بها أحد .. انكشاف الديانة الحقيقة للفنانة دنيا بطمة والتي أختفها عن الكل وحتى عن زوجها محمد الترك !!

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الرياض - روايدا بن عباس - ننشر لكم معلومات عن الفنانة دنيا بطمة ونكشف لكم عن ديناتها بعد تصدرها التريند خلال الساعات الماضية.

معلومات عن دنيا بطمة

الاسم الكامل: دنيا حميد بطمة.

الاسم الفني: دنيا بطمة.

تاريخ الميلاد: 1 إبريل عام 1991.

عمرها في عام 2021: 30 عام.

البرج الفلكي: برج الحمل.

محل الميلاد: مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

الجنسية: مغربية.

الديانة: مسلمة.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: محمد الترك.

عدد الأبناء: 2.

أسماء الأبناء: غزل، ليلى روز.

المهنة: مطربة.

بداية المشوار الفني: بدأت في عام 2011.

سنوات النشاط: منذ عام 2011 حتى الآن.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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