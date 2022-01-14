شاهد .. الفلكي الشهير ميشال حايك يكشف تنبؤاته الجديدة الصاعقة لهذا العام 2022 .. ما سيحدث مميت وكارثي ولن ينجو أحد على وجه الأرض.

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الرياض - روايدا بن عباس - تحدث الفلكي اللبناني ميشال حايك في بث نقلته قناة MTV اللبنانية اليوم الخميس، عن تنبؤات العام 2021. وسجّل ميشال حايك توقعاته لعام 2021 حول لبنان.

، وما قد تشهده بيروت خلال السنة الجديدة.ورأى حايك "انكف. اء واعتك. افت في أفق اللواء عباس ابراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة".

وتوقع "فكف. كة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وأضاف "كلام كبير جدا لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية".

الفلكي الشهير ميشال حايك يكشف تنبؤاته الجديدة الصاعقة لهذا العام 2022 ..ماسيحدث مميت وكارثي ولن ينجو أحد!!

وتحدّث عن "خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والثانية البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه ش. ؤم". وتوقع "فكف. كة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وأضاف "كلام كبير جدا لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية". وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيش. طف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".

وتوقع أن "يلعب رجل الأعمال بهاء الحريري دورا أكبر في لبنان وأن صوت اذاعة بيروت انترناشانول سيرتفع اكثر وأكثر". ولفت ميشال حايك الى "نوع من مواجهة جديدة بين حزب الله واسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن واستراتيجيات جديدة ستشهدها المنطقة ستحمل توقيع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. وتوقع حايك موعد الكشف عن المستور حول انفجار مرفأ بيروت ومن يقف خلفه.

- توقعات ميشال حايك عن باقي الدول العربية: السعودية: تنبأ حايك، بأبرز الأحداث الذي ستحصل في السعودية خلال عام 2021، مؤكداً أن ولى العهد محمد بن سلمان يقاوم زلزالا إعلاميا ممنهجا لتطويره.ولفت الى أن ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث استثنائي في العالم.

وبين أن بن سلمان يصارع الموج، الذي يواجه المملكة العربية السعودية.سوريا: بشار الأسد يفاجئ السوريين وغيرهم بحل كبير. مصر: الصدمة تختار أحد مطارات مصر مهبطاً لها، ظهور قائد جديد إلى يمين السيسي، الأخوان يقومون بعمليات تحصد الرؤوس انتقاماً، أزمة طارئة في فلك عمرو دياب، أحد السج. ون المصرية برسم الاهتزاز. الإمارات: تأهب للأمن الإماراتي، الانفتاح والسلام والتطب. يع مع إسرائيل لا يزال بأوله.

الكويت: تحطيم رؤوس في الكويت، حزن جديد يخيم فوق الكويت، تسريب معلومات صادمة تتمحور حول تغييرات جذرية بهوية الكويت طابور خامس يشق طريقه لأركان الحكم. الإرهاب يضرب الكويت. الأردن: خلل فاضح في أحد الأجهزة الأم نية، العيون على أولاد الملك عبد الله، مخطط إره. ابي كبير لصيد رؤوس. وقال إن لقاح كورونا سيكون دواء سخي. فا، وأبدى استغرابه من عدم عرضه للناس حتى الآن.

ميشال حايك هو متنبئ لبناني، يثير الجدل بشكل واسع بسبب التنبؤات السنوية التي يقوم بإطلاقها في شهر ديسمبر كل عام، ومن المصيب للدهشة أنه يصيب في كثير من الأحيان في توقعاته، والكثير من الناس يرى أن توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة.