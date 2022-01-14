شاهد .. عـــاجل.. فاجعة مؤلمة ومصير مروع للإعلامي المصري عمرو أديب . وحالة حزن تخيم على المدن المصرية !!

انت الان تتابع خبر عـــاجل.. فاجعة مؤلمة ومصير مروع للإعلامي المصري عمرو أديب . وحالة حزن تخيم على المدن المصرية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الإعلامي عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، مشيراً إلى أن الأعراض ما زالت بسيطة وخفيفة.

وطالب عمرو أديبمن الجمهور الدعاء لهما بالشفاء العاجل من فيروس كورونا من خلال تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي توتير.

ومزح عمرو أديب مع الجمهور واصفاً الإصابة بكورونا بمجرد فاصل قصير إعلاني وسيعود هو وزوجته بعدها لاستكمال برامجهم التلفزيونية.