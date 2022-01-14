شاهد .. بإطلالة صادمة .. باريس مايكل جاكسون تظهر جسدها بالكامل دون ملابس وحبيبها لم يتحمل وأرتكب فعل فاضح معها أمام الكاميرات !!

انت الان تتابع خبر بإطلالة صادمة .. باريس مايكل جاكسون تظهر جسدها بالكامل دون ملابس وحبيبها لم يتحمل وأرتكب فعل فاضح معها أمام الكاميرات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت النجمة العالمية باريس جاكسون حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الصادمة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

في التفاصيل ، ظهرت النجمة العالمية باريس جاكسون عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بصورة صادمة للجمهور بدون ملابسها تماما في إحدى الحدائق المنزلية الخارجية بوضعية الليل وهي ترفع يديها للسماء وجالسة على الأرض أثناء اغتسالها وكتبت للجمهور قائلة " الاغتسال بالحب والنقاء والاخوة " وسط تفاعلكبير بين الجمهور عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

من جهة أخرى ، تصدرت صورة النجمة باريس جاكسون محركات البحث وتداول الكثير من الجمهور الصورة على نطاق واسع التي ظهرت فيها عارية تماما محدثة ضجة واسعة مؤخرا.

الجدير بالذكر أن النجمة العالمية باريس جاكسون ، ممثلة، ناشطة، وعارضة أمريكية من مواليد عام 1998 وهي ثاني أبناء مغني البوب العالمي مايكل جاكسون من ديبي روي.

وفي عام 2010 ، أجرت باريس وأشقائها مقابلة مع أوبرا وينفري إلى جانب جدتهم كاثرين وأبناء عمومتهم عن الحياة بعد وفاة والدها ، قبلت هي وأخوها برينس أيضًا جائزة الإنجازمدى الحياة في حفل جوائز الـ غرامي 2010 نيابة عن والدهم