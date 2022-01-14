شاهد .. خفايا واسرار فنية صادمة..تم الكشف عن الديانة الحقيقية لـ مروة حماد.. زوجة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد.. والتي أخفتها عن الجميع ؟اتفرج التفاصيل

انت الان تتابع خبر خفايا واسرار فنية صادمة..تم الكشف عن الديانة الحقيقية لـ مروة حماد.. زوجة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد.. والتي أخفتها عن الجميع ؟اتفرج التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/14 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

اسم مروة حماد له علاقة قوية بقناة طيور الجنة، فعندما نسمع بإسم مروة حماد يتبادر الى أذهاننا أغاني قناة طيور الجنة، فمن هي مروة حماد؟ وما هي علاقتها بقناة طيور الجنة.

وللتعرف على بعض المعلومات عن شخصية مروة حماد كما يلي:



تعتبر مروة حماد زوجة السيد خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، وهي أهم مخرجة بقناة طيور الجنة .



ولدت مروه حماد في سنة 1979 في دولة الكويت.

ديانة مروة حماد هي مسلمة، وجميع أفراد عائلتها كذلك.

أنهت مروة حماد الدراسة الجماعية، وبدأت مشوارها الفني عام 1998 بالعمل كمخرجة في قناة طيور الجنة.



تزوجت من السيد خالد مقداد في العام 1998م، وكذلك أنجبت أول أبناءها الوليد مقداد، وتاريخ ميلاد الوليد 29 ديسمبر 1999م.



زوج مروة حماد

زوج مروة حماد السيد خالد عبد الله مقداد، مدير ومؤسس قناة طيور الجنة.

تم تأسيس قناة طيور الجنة في العام 2008.

خالد مقداد يمتلك الجنسية الأردنية، ولكنه أيضا فلسطيني الأصل.

زوجة خالد مقداد الأولى

تزوج خالد مقداد في العام 1998 زوجته الأولى والوحيدة مروة حماد، حيث كانت مساعدته في الكثير من الأعمال التي برع فيها.



حيث ساندته كثيرا عند افتتاح قناة طيور الجنة، وأنجب السيد خالد مقداد من زوجته مروة حماد أبناءهم:



الوليد مقداد ولد في تاريخ 30 ديسمبر 1999.

المعتصم بالله مقداد ولد في 27 يوليو 2001م.

جنى مقداد تاريخ ميلادها 29 أبريل عام 2008.

التوأم جاد وإياد مقداد ولدو بتاريخ 15/09/2011.

والبيبي الجديد سند مقداد.



بسبب التطور التكنولوجي الرهيب استطاع الكثيرين تحقيق شهرة منقطعة النظير بفعل قنوات اليوتيوب، وقناة التلفزة الفضائية.



ومن بين القنوات العربية التي حققت نجاح منقطع النظير قناة طيور الجنة، ومن بين الكادر المهني كانت المخرجة مروة حماد،

والتي أسهمت بقوة في نجاح القناة، وخلال هذا المقال تعرفنا الى من هي مروة حماد.