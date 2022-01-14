شاهد .. طليقة الفنان أحمد الفشاوي (ندى الكامل) تتجاوز الخطوط الحمراء وتكشف مناطقها الأنثوية كاملة أمام المتابعين .

انت الان تتابع خبر طليقة الفنان أحمد الفشاوي (ندى الكامل) تتجاوز الخطوط الحمراء وتكشف مناطقها الأنثوية كاملة أمام المتابعين . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بصور ومقاطع فيديو حديثة وجريئة جدا لها.

وظهرت سيدة الأعمال المصرية، في إحدى الصور التي شاركت بها متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستغرام" عارية نصفها الأعلى مع مؤخرتها بالكامل.

ووجهت ندى الكامل جسدها من الخلف نحو الكاميرا، ومسكت بيدها اليمنى على حبل متدلى بجوارها، فيما لفت قدميها تحت مؤخرتها المكشوفة.

واختارت طليقة الفيشاوي لهذه الإطلالة تسريحة شعر معقودة خصلاتها إلى الخلف بطريقة مثيرة، كما الصورة باللونين الأبيض والأسود لكي تخفف من وضوح جسد ندى الكامل العاري. وفي وقت سابق أشعلت سيدة الأعمال المصرية د ندى الكامل، منصات التواصل الاجتماعي، بمجموعة صور ومقاطع فيديو جريئة.

وتداول رواد مواقع التواصل تلك الإطلالات الحديثة، عقب مشاركة طليقة الفنان احمد الفيشاوي، متابعيها بها عبر حسابها بموقع انستغرام. ووصف البعض هذه الإطلالات بالفاضحة وقال إنها تجاوزت حدود الجرأة. فيما علق آخرون ممازحين بالقول: "ندى الكامل عايزة تشعل غريزة أحمد الفيشاوي بعد تورطها بالانفصال عنه" ، "اشتياقها للفيشاوي تسبب بإثارتها غرائز المتابعين.. ارحمينا".

وظهرت ندى الكامل في الصور ومقاطع الفيديو بفستان شفاف، يكشف ما تحته، وأيضا بملابس أخرى، بعضها قصيرة جدا والبعض الآخر مكشوفة. ووثقت إحدى الصور، ندى الكامل بعد إعلانها الإنفصال عن الفيشاوي بعدة أيام، وهي تستعرض جسدها وجمالها بفستان شفاف ومفتوح على امتداد نصفها الأسفل، فيما وثق مقطع فيديو، طليقة الفيشاوي أثناء تأديتها تمارين رياضية بطريقة مثيرة للغاية.

وخطفت ندى الكامل الأنظار بهذه الإطلالات الجريئة، وقال بعض المتابعين انها حرصت على الظهور من خلال مجموعة صور وفيديوهات حديثة لتؤكد على عدم تأثرها بأنفصالها عن أحمد الفيشاوي. يذكر أن سيدة الأعمال المصرية ندى الكامل، أعلنت نهاية ديسمبر الماضي، انفصالها عن مواطنها الفنان أحمد الفيشاوي، في رسالة مطولة نشرتها عبر حسابها على موقع انستغرام.

وأكدت في الرسالة، عدم قدرتها على الاستمرار في علاقتها مع الفيشاوي كزوجين، ليتم طلاقهما بعد زواج دام 4 سنوات.