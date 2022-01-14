شاهد .. مجدداً وعلى غرار ميا خليفة... رهف القنون تصدم الجمهور بظهورها بلا حمالة الصدر كما خلقها الله باوقح اطلالة في الكون.

انت الان تتابع خبر مجدداً وعلى غرار ميا خليفة... رهف القنون تصدم الجمهور بظهورها بلا حمالة الصدر كما خلقها الله باوقح اطلالة في الكون. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تخطت الفتاة السعودية المثيرة للجدل قيم المجتمع السعودي الى ابعد حدود عندما نشرت صورة لها اليوم على حالتها على انستغرام عارية الصدر تماما " كما خلقها الله " .

وتصر رهف القنون دائما على نشر الصور والظهور بمواقف مثيرة ولافتة تخالف قيم المجتمع السعودي الاسلامية، وصلت الى حد معاشرة اصدقاء سواء نساء او رجال بطرق غير شرعية بالنسبة للرجال مما اثار غضب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودي .

ويشار الى ان رهف القنون هي فتاة سعودية تتمتع بجسد براق وجميل وبمؤخرة تتباهى وتدعي انها تشبه مؤخرة نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، وقد هربت رهف القنون الى كندا معلنة ارتدادها عن الاسلام، وحصلت على حق اللجوء هناك وتم منحها الجنسية الكندية، وتطل على مجتمعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باطلالات ساخنة جدا تندرج ضمن باب الاباحية والعري .

وقد ظهرت رهف القنون في حالتها الجديدة وهي عارية الصدر تماما تغطيها عبارة باللغة الانجليزية لعنوان موقع الكتروني .. وبيدها علبة رذاذ ابيض غطت حلماتها برشة صغيرة لا تكاد تحفي لونها البني الداكن، فيما لا يستر جسدها سوى قطعة داخلية قطنية تفصل فرجها ويبرز فخذيها وساقيها .. .