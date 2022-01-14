شاهد .. اتفرج موقف محرج للغاية لأشهر مذيعة في قناة MBC مصر بسبب ضيف مسح بها البلاط على الهواء

انت الان تتابع خبر اتفرج موقف محرج للغاية لأشهر مذيعة في قناة MBC مصر بسبب ضيف مسح بها البلاط على الهواء والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحرج الإعلامي المصري مفيد فوزي، مقدمة برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، الاعلامية ياسمين عز بسبب عدم وقوفها للترحيب به.

وقبل بدء الحوار، وجه مفيد فوزي التحية للمذيعة ياسمين، وقال: “أشكرك على الترحيب ولي ملاحظة، بس تتقبليها، لما دخلت الاستديو كان ينبغي تقفي للترحاب بي، ليس لأني ذلك الاسم الكبير ولا صاحب الشهرة، ولكن لأني من آباء المهنة.

وتابع: لكن يغفر لكِ صغرك وهدوؤك ولبسك الملائكي، قولت معلش يغفر لها لأنها شابة من نونو المقدمات، ويغفر لها هدوؤها، وإنما التقينا لقاء الغرباء لو أنتي قدمتي خطوتين كنت سأصبح أكثر سعادة”.

وردت سمين عز قائلة: “حاولت الاتصال بك أمس عدة مرات للتقرب منك قبل الحلقة، ولكن أبلغوني أنك نائم، وأرسلت رسالة خاصة لك على الواتس آب ولكن لم تجب، أما عن سبب عدم وقوفي للترحاب بك السماعات والأجهزة الموصلة للصوت أعاقتني من الوقوف للترحاب بك، أنا في 3 ميكروفونات ورايا، ولك مني كل الترحيب، ليرد مفيد فوزي عليها قائلًا: “يُقبل العذر.. براءة”.