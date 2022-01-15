شاهد .. صور نادرة للسندريلا سعاد حسني في الطفولة مع والديها.. والمفاجأة بشقيقتها المطربة الشهيرة!

انت الان تتابع خبر صور نادرة للسندريلا سعاد حسني في الطفولة مع والديها.. والمفاجأة بشقيقتها المطربة الشهيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - النجمة الكبيرة سعاد حسني أو كما يلقبها الجميع بـ”السندريلا”، تعد أيقونة من أيقونات الجمال والرقة ورمز الموضة حتى وقتنا الحالى.

واستطاعت في وقت قصير أن تجبر الجمهور على عشقها، من خلال أدوارها المتنوعة والمختلفة وإتقانها وبراعتها لها، فهى فنانة شاملة، وأبدعت سواء في التمثيل أو الاستعراض أو الغناء

ظلّت سندريلا الشّاشة متربّعة على عرش السينما المصرية عشرات السّنين لتصبح واحدة من أهمّ نجمات جيلها.

والدها محمد حسني البابا الخطاط الشهير ، قدِم من سوريا إلى مصر واستقر بها وعمل خطاطا وأصبح ذا شهرة و إن كانت لم تتعدى شهرة أولاده سعاد نجاة الصغيرة و ابنه الأكبر عز الدين حسني الذي اشتغل ملحن ولحن لأخته نجاة أغنيتها الشهيرة ( على طرف جناحك يا حمامي ).

وتعتبر سعاد حسني شقيقة الفنانة نجاة الصغير المطربة الشهيرة المعروفة.