شاهد .. البنات كبرت بيشبهوا مين :اتفرج اول ظهور لبنات شيرين عبد الوهاب يخطفن الأنظار بجمال ساحر يفوق الوصف والجمهور في ذهول ؟ الصور

انت الان تتابع خبر البنات كبرت بيشبهوا مين :اتفرج اول ظهور لبنات شيرين عبد الوهاب يخطفن الأنظار بجمال ساحر يفوق الوصف والجمهور في ذهول ؟ الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/15 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها مريم وهنا،

وبصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، وبدا على الفتاتين تغير شكلهما الملحوظ، وهو ما دعا الجمهور لقول: "البنات كبرت".



يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد كشفت عن نقل والدتها إلى المستشفى، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، وقالت،

في فيديو تم تداوله من الحفل الأخير لها الذي أقيم بالسعودية: "مبسوطة أوي إني هنا، أول مرة آجي،

الحقيقة الوقفة اللي وقفتوها مع والدتي في المستشفى تدل إنكم ناس مأصلين وكُمل، والحمد لله هي كويسة دلوقتي".