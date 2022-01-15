شاهد .. الفلكية العمياء الشهيرة تتنبأ بـ 7 أحداث صادمة وشيكه..ستهز العالم في السنه الجديدة 2022.. إليك تفاصيلها المخيفة؟

انت الان تتابع خبر الفلكية العمياء الشهيرة تتنبأ بـ 7 أحداث صادمة وشيكه..ستهز العالم في السنه الجديدة 2022.. إليك تفاصيلها المخيفة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/15 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

العديد من التوقعات المختلفة يتمناها الكثيرون في العام الجديد 2022، وهناك العديد من العرافين المشهورين حول العالم وبينهم العرافة العمياء الشهيرة باسم «بابا فانجا» أدلت بدلوها.



العرافة البلغارية العمياء أو «بابا فانجا»، اسمها الحقيقي هو أنجيليا جوشتيروفا، ذاع صيتها في العالم بسبب توقعاتها الغريبة والصحيحة أيضا فهي كانت على علم بتفكك الاتحاد السوفيتي وهجوم 11 سبتمبر في عام 2001،

بالإضافة إلى كارثة تشيرنوبل وبلغت صحة توقعاتها 85%، ورغم وفاتها في عام 1996 أي منذ نحو 25 عامًا، إلا أن تنبؤاتها بما سيحدث في المستقبل لا تزال تبهر الجميع.

وكشفت المنجمة سوزان تايلور، الأحداث المخيفة التي تنبأت بها العرافة العمياء في عام 2022، بحسب صحيفة «lokmat» الهندية.



توقعات العرافة العمياء لعام 2022

كشفت العرافة العمياء «بابا فانجا» أنه في عام 2022 ستحدث العديد من الكوارث التي ستكون سبب في هلاك الكوكب:

ستضرب العديد من البلدان الآسيوية، إلى جانب أستراليا، نوبات شديدة من الفيضانات.

السفن الفضائية ستهاجم الأرض وستقصف المدن وتأخذ بعض سكان الأرض أسرى لها. العديد من الأماكن ستصاب بنقص المياه، نظرًا لتزايد عدد السكان وتلوث الأنهار، وسيشهد العالم كارثة في العثور على مصادر للمياه.



ستشهد الأرض هجوما حادا من الجراد للمحاصيل والأراضي الزراعية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي ستكون نحو 50 درجة مئوية.



بسبب الإدمان المتزايد للتكنولوجيا، فإن العديد من الناس سيخلطون بشكل خطير بين الخيال والواقع.

ومن بين أبرز توقعات العرافة العمياء لعام 2022، أن البشرية ستتأثر بمجاعة شديدة بسبب تغير المناخ، وسينتهي الأمر بالناس بأكل الخنافس أو الأوراق أو الطين.



سيكتشف العلماء فيروساً خطيراً سينتشر بسرعة كبيرة ويؤدي إلى موت البشر والحيوانات ونهاية كوكب الأرض.