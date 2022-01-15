شاهد .. واخيراً كشف المستور عن ما حدث في غرفة نوم عمرو دياب ودينا الشربيني وسبب انفصالهما..

انت الان تتابع خبر واخيراً كشف المستور عن ما حدث في غرفة نوم عمرو دياب ودينا الشربيني وسبب انفصالهما.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جمعت بين الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني علاقة كانت إحدى أكثر العلاقات حيث جذبت اهتمام الإعلام والجمهور، حتى حدثت المفاجأة بانفصالهما.

وقد تعرضت دينا الشربينى حينها في نهاية سنة 2020 للطرد من مكان اقامتها بفندق الفورسيزون الذى كانت تعيش فيه مع الهضبة .

وحينها اعلنت المصادر كشفها عن أن عمرو دياب أمر بطرد دينا بعد وصول علاقتهما إلى طريق مسدود وتمسكها باعلان زواجهما رسميا حيث رفض عمرو لهذا المطلب وفقا لاتفاق سابق بينهما.

وأكدت قناة "صدى البلد" المصرية أن "سبب انفصال الفنان المصري المشهور عمرو دياب عن زوجته دينا الشربيني هو الحمل"، وذكرت نقلا عن مصدر مقرب أن عمرو دياب "رفض الإنجاب من دينا الشربيني".

واضطرت دينا الى نقل اقامتها لاحدى الشقق السكنية بفندق سانت ريجيس القاهرة المطل على كورنيش النيل بعد أن غادرت الفورسيزون بسيارة رينج روفر الهضبة الغاضب وقد اشيع معلومات تم نفيها من الهضبة عمرو دياب عن سبب رفضه الإنجاب من دينا الشربيني.

المصدر قال إن سر سعادة عمرو دياب مع دينا الشربيني، أن كلا منهما كان متفرغا للآخر، من أجل إسعاده، وإسعاده فقط، دون وجود أي شيء آخر يمكن أن يشغل أحدهما عن الآخر، والمؤكد أن الأمر لن يصبح كذلك حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس الوتيرة.

ونفى المصدر أيضا معرفته بسبب إخفاء أمر زواج عمرو دياب ودينا الشربيني، رغم ظهورهما الدائم معا في العديد من المناسبات، العامة والخاصة.

حمل كاذب

كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشرببني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة عن انفصالهما لأسباب غير معلنة.

المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقتها بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعا ما، تأكيدا لخبر حملها حسب المجلة.

وحينها تم التواصل مع مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب لتأكيد أو نفي الخبر، لكنه رغم قربه من الهضبة نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده، ولكنه لم ينفه أيضا.

وأكد المصدر أن سبب الخلاف الحقيقي بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل، وليس كل الأخبار المتداولة حول خلافهما، نافيا أن تكون الغيرة سببا، ونافيا أيضا رغبتها في إعلان زواجهما رسميا. وأكد المصدر أن عمرو دياب متزوج من دينا الشربيني بعلم أسرتها وكل المقربين منهما، وسبق أن تحدثت دينا الشربيني عن حياتها الخاصة مع عمرو دياب في أحد البرامج الفنية، وإن لم تصفه بشكل واضح بأنه "زوجها" بناءً على اتفاق بينهما.

كانت دينا الشربيني قد اختلفت مع عمرو دياب، بعد سنوات من الحب والزواج، بسبب رغبتها في الحمل، أسوة بكل النساء، وهو ما رفضه الهضبة، حسبما أكد لنا المصدر المقرب منه.

مفيد فوزي يهاجم دينا

خلال حلول الإعلامي المصري مفيد فوزي ضيفا على برنامج نص كلام مع الاعلامية اللبنانية راغدة شلهوب أدلى الإعلامي المثير للجدل بتصريحات غريبة عن دينا الشربيني وزواجها بعمر دياب .

الإعلامي المصري المثير للجدل قال خلال مقابلته مضمناً سر طلاقهما :علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني قدمت صورة سيئة للشباب، دينا ممثلة جيدة، ولكن كظهور اجتماعي مع عمرو دياب أقول لها خدي يا بت شوفي شغلك.