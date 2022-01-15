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شاهد .. كما ولدتها امها .. مودل جيجي تتعدى جرأة رهف القنون وتظهر دون ملابس !!

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة السعودية مودل جيجي​ أو المعروفة بباربي نجد صورة عارية لها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

 

وظهرت مودل جيجي في الصورة وهي عارية تماماً، وتخبأ صدرها بيدها وارفقت مع الصورة رابط موقع “Only Fan” الإباحي معلنه عن انضمامها له .

 

ويذكر أن جيجي ليست السعودية الأولي التي إنضمت إلى موقع إباحي لنشر الصورة، فقبلها إنضمت رهف القنون للموقع نفسه .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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