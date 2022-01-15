شاهد .. كما ولدتها امها .. مودل جيجي تتعدى جرأة رهف القنون وتظهر دون ملابس !!

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها .. مودل جيجي تتعدى جرأة رهف القنون وتظهر دون ملابس !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة السعودية مودل جيجي​ أو المعروفة بباربي نجد صورة عارية لها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

وظهرت مودل جيجي في الصورة وهي عارية تماماً، وتخبأ صدرها بيدها وارفقت مع الصورة رابط موقع “Only Fan” الإباحي معلنه عن انضمامها له .

ويذكر أن جيجي ليست السعودية الأولي التي إنضمت إلى موقع إباحي لنشر الصورة، فقبلها إنضمت رهف القنون للموقع نفسه .