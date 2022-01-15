شاهد .. غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها بتصريحات نارية وتفجر اقوى اعترافات متعلقة باعمالها الفنية

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/15 الساعة 03:30 صباحاً | (مايا)

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أنها رفضت تمثيل بعض المشاهد الخارجة في الأفلام لقناعتها الشخصية بأن هذه المشاهد لا يمكن أن تؤديها أي فنانة على شاشات التليفزيون.

وقالت، في حوارها مع برنامج “مصارحة حرة”، المذاع على فضائية “ten”،: “يعني أن رفضت مشهد كان فيه بوسة في فيلم الريس عمر حرب، وأنا قبلت إني اطلع في دور واحدة شاذة جنسيا، ولكن مقبلتش حد يجي يبوسني ، أنا شايفة إن المكان ده للزوج بس، ومش لازم في التمثيل علشان أوصل الرومانسية للناس.. أتفعص بقى”.