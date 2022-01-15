شاهد .. في سابقة غير مألوفة.. ينتقم من زوجته بطريقة صادمة في بث مباشر وأمام اعين الملايين بعدما ضطبها بدون ملابس مع عشقيها على السرير؟

انت الان تتابع خبر في سابقة غير مألوفة.. ينتقم من زوجته بطريقة صادمة في بث مباشر وأمام اعين الملايين بعدما ضطبها بدون ملابس مع عشقيها على السرير؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/15 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

في سابقة غير مألوفة انتقم رجل من زوجته وعشقيها بطريقة لا تخطر على بال بعدما وضعهما في موقف غير متوقع امام أكثر من 7 مليون مشاهد حول العالم .



وتفصيلا وفي واقعة صادمة، ضبط رجل مخدوع زوجته مع عشيقها داخل غرفة احد الفنادق، ليفضح أمرهما عبر بث مباشر بفيسبوك

، ليتسبب هذا الفيديو في كشف حقيقة العشيق الخائن أمام زوجته التي تفاجأت بفضيحته عبر مواقع التواصل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل ، يوضح الفيديو المصور ، الزوج المصدوم وهو يضبط زوجته مع عشيقها ، ويقوم بمواجهتها خارج غرفة أحد الفنادق، ليطلب الزوج من العشيق بأن يخرج من الغرفة ليواجهه بعد أن كشف أمره .



ويبين الفيديو الزوج وهو يقوم ببث مباشر ويسأل عشيق زوجته منذ متى وهو يرافق زوجته ، ليرد العشيق الخائن على الزوج بماذا يعني بهذا السؤال،

ليزداد غضب الزوج المخدوع ويسأل العشيق عن معنى الإجابة التي قالها، لترتعد بعدها الزوجة الخائنة وتحتمي خلف عشيقها.



وزاد الموقف سخونة عندما أعلن الزوج المخدوع بأنه كان يبث المحادثة بالكامل على الانترنت، ليفضح عشيق زوجته امام أسرته ، وترى زوجة العشيق الخائن الفيديو المباشر وينكشف المستور في صدمة مؤلمة وغير متوقعة.



وكان تمت مشاهدة فيديو مستخدم التيك توك أكثر من 7.5 مليون مرة ، وكان لدى المشاهدين الكثير من الأسئلة لها حول تلك الواقعة المثيرة.