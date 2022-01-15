شاهد .. تفاصيل مثيرة... حكاية حضن عادل إمام الذي حرم الفنانة لبلبة من الزواج والإنجاب ؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة... حكاية حضن عادل إمام الذي حرم الفنانة لبلبة من الزواج والإنجاب ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - علاقة صداقة قوية تجمع الفنانة لبلبة والفنان عادل إمام، كما أنهما تشاركا في بطولة عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحاً، وهذا ما سبب لها بعض المشاكل على صعيد حياتها الشخصية.

وكشفت الفنانة الكبيرة لبلبة في لقاء سابق ببرنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عن العديد من الكواليس في حياتها الشخصية وسر عدم زواجها مرة أخري وحبها للزعيم ورفضها أكثر من عمل خلال الفترة الماضية، وغيرها من الأسرار.

وقالت أنها كانت محظوظة بمقابلة موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب، لافتة إلى أنها خلال جلستها معه نصحها برفض الأعمال دون المستوى والتفكير في حضور العزومات احترامًا للجمهور، وذلك من أجل استمرارها في النجاح.

وأكدت أنها ترفض المشاركة في أدوار هامشية احترامًا لنفسها وجمهورها، لافتة إلى أنها كانت تستشير السيناريست والكاتب الراحل وحيد حامد في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بمشاركاتها في الأعمال الفنية.

وأكدت: "خلال 2020 رفضت المشاركة في 9 أعمال فنية 4 منها مسلسلات و5 أفلام".

وأشارت إلى أن والدتها عندما مرضت استمرت في أزمتها الصحية 16 عامًا، وكان لديها الأولوية في علاجها وكان تقوم بعلاجها خارج مصر.

وتابعت: "اتعودت أعيش بالقليل وأعيش بالكتير، ولو مفيش أعيش على قدي وبأي حاجة أرضي وممكن أفتح الدولاب وألبس فستان قديم، وتلاجتي مفيهاش لحمة وفراخ بس ومبكلش إلا الجبنة بس رضا، وواثقة من كرم ربنا وراضية".

وقالت: "الوقت بيجري ونفسي أقول للدنيا بشويش علينا، وأنا واثقة من كرم ربنا أنه هيبعتلي حاجة مميزة وحلوة وهتبين حاجات جوايا مطلعتش.

وأكدت أنها تزوجت مرة واحدة فقط من الفنان حسن يوسف، لافتة إلي أنها عندما انفصلت عنه رفضت الزواج مرتين لأنها أعطت كل روحها للفن والسنوات مرت كالثواني ولم تفكر لحظة واحدة في الزواج.