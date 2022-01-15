شاهد .. الفنانة المصرية سمية الخشاب.. تفاجئ شيرين عبد الوهاب بعد قص شعرها بهذا الرد الغير متوقع وتعلّق عليها ..دي مش محنة؟

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية سمية الخشاب.. تفاجئ شيرين عبد الوهاب بعد قص شعرها بهذا الرد الغير متوقع وتعلّق عليها ..دي مش محنة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/15 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

عبّرت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن مشكلة المطربة شيرين عبد الوهاب وقيامها بقص شعرها وذلك بعد انفصالها عن حسام حبيب، حيث أشارت إلى أنها صدمت عندما رأتها لأول مرة.



وقالت الخشاب: "أنا اتصدمت من شيرين، لما شوفتها وهي حالقة شعرها، لأن زمان لما تقص شعرها كان بيكون جوزها مات في الحرب،

فبتقص شعرها حزنا عليه، والتصرف دا ليه تفاسير نفسية كتير، وشيرين جميلة بشكلها وإحساسها وإحنا بنعشقها وهي قوية لأنها برج الميزان".

وأضافت: "ممكن تكون عايزة تنتهي من حياة تعبت منها، وعايزة تموتها وتنساها، ودا رد فعل طبيعي أو ممكن يكون رد فعل نفسي عنيف دون تفكير

بسبب غلطة ومش عارفة هي رايحة فين وقراراتها صح ولا لا، في كل الأحوال محدش يستاهل تتخلي عن شعرك، دا إحنا بنقعد سنين عشان يطول".



وتابعت: "دي مش محنة، دي تجربة وعدت وشيرين هتستفاد منها واللي جاي أحلى من اللي فات، وربنا بيعمل الخير لينا،

وإحنا بس اللي بنشوف عكس كدا، لأننا بنبص في إطار محدود، وأنا لا يمكن أعمل زيها، أصل عشان مين؟.. محدش يستاهل".