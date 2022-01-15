شاهد .. رد غريب وصادم من العندليب عبدالحليم حافظ عندما سألة صحفي (لماذا تحارب فريد الأطرش بهذا الشكل مع انه يحبك؟) ..!

انت الان تتابع خبر رد غريب وصادم من العندليب عبدالحليم حافظ عندما سألة صحفي (لماذا تحارب فريد الأطرش بهذا الشكل مع انه يحبك؟) ..! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بدأت الحكاية لما قرر فريد الأطرش أن يترك مصر ويستقر في لبنان، في هذا الوقت كان لا بد أن تتسلم الراية لنجم جديد اللي هو عبد الحليم حافظ.

وبالفعل كانت حفلات شم النسيم وهي الأكثر جماهيرية ومطمع لجميع المنتجين من نصيب العندليب، تم الاتفاق مع على إحياء حفلة شم النسيم في نفس المكان الذي كان يعتاد “الأطرش” أن يحي فيه الحفلات.قرر “فريد” العودة مجددا إلى مصر، وفوجئ حليم إن حفلته اتلغت لأجل عيون فريد!، ثار واتخذ موقف قانوني مع المنتج المسئول، وابتدت حرب كلامية بين فريد وحليم.

وفي حوار صحفي مع عبد الحليم تم سؤاله”لماذا تكره فريد؟ولماذا تحاربه بهذا الشكل؟ مع أنه يحبك، هنا ضحك حليم بشكل ساخر وقال: بيحبني؟! فريد الأطرش مبيحبش غير شخص واحد بس هو فريد الأطرش.

وقال الصحفي: مالعيب إن الشخص يحب نفسه؟ ليرد عليه حليم “الأنانية لو زادت عن حدها بتكون شيء مش حلو ومضرة للشخص.

وتحدث عبد الحليم عن موعد حفلة له كانت ستكون في نفس توقيت حفلة “للأطرش”، بعت له برقية: لي حفل يوم 18 إبريل في القاهرة.. إذا تصادف موعد حفلك في هذا الموعد فمن الممكن أن أقدم الوقت أو ألغي الحفل من الأساس، أرجو الرد سريعا مع الشكر.

وأضاف حليم: تفاجأت من رده مع أني كنت أظن أن ما فعلته كان معروف يجب الشكر عليه، فبعث فريد رسالة لي كان نصها: وهل تسألني عن حفلي بعد أن أعلنت عن حفلك؟ لا يا أستاذ لن أغني هذا العام، وسأترك الربيع لك وحدك.

قال حليم صعقت من هذا الرد غير المتوقع ولكني طويت الرسالة ولم أرد عليه.

واستكمل حواره قائلا: فريد بيكره كل فنان محبوب من النساء، لقد كره عبد الوهاب لأنه محبوب من النساء وأيضا محمد فوزي وكذلك أنا كرهني لأني محبوب من النساء.. ويمكن أن يكون قد كره أم كلثوم نفسها لأن النساء تحبها.

وبعد ما اعتلى “حليم” عرش النجومية وأصبح من أهم الأصوات في العالم العربي، ظهر المطرب محمد رشدي بصوته العملاق واستطاع أن يقتحم عالم الغناء باختيار شاعر مميز مثل محمد حمزة وملحن عبقري مثل بليغ حمدي، شعر العندليب إن نجمه بدأ يخفق وإن اللون الجديد الذي يقدمه “رشدي” وهو اللون الشعبي أعجب الناس بشكل كبير.