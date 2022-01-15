شاهد .. أثارت عاصفة غير متوقعة .. أحمد مظهر يكشف سر وحكاية ألذ قبلة مع الفنانة هند رستم؟

انت الان تتابع خبر أثارت عاصفة غير متوقعة .. أحمد مظهر يكشف سر وحكاية ألذ قبلة مع الفنانة هند رستم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/15 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

مشاهد القبلات يقبلها بعض النجوم ويرفضها آخرون، وتحدث الفنان الراحل أحمد مظهر على القبلات في أعماله الفنية والفرق بينها وبين القبلة الحقيقية.

وقال أحمد مظهر في حوار نادر له مع مجلة “الكواكب”: “لا شك أن القبلة السينمائية لها دور فعال في التثقيف والتوجيه وكثيرًا ما تكون أقوى تأثيرًا

من أي موعظة كلامية أو قصيدة تفوح بالغزل، وذلك يتوقف على ضرورتها وأهميتها كما يتوقف على الهدف والمغزى،

والفكرة لا أن تحشر حشرًا للإثارة السينمائية وفوق ذلك تعد من من أقوى المواقف التمثيلية والتي تحتاج إلى قوة أعصاب”.



وأضاف: “الجمهور لا يعرف كم يقاسي الفنان من أجل القبلة وأن الجمهور يظلمنا كثيرًا، ولكن في الأخير قبلة الفنان للفنانة لن تخرج عن كونها تمثيلًا”.



وتابع: “قبلتي لهند رستم في فيلم الحب الأخير أثارت عاصفة وربط الناس بيني وبين هند بسبب نجاح هذه القبلة، وكانت مهمة وضرورية وأتقن المخرج في إبرازها بهذه الصورة المثيرة،

وصدقني فإنه مهما كانت قوة الحب فلا يمكن أن تكون القبلة السينمائية حقيقية، فقبلة الحب المتبادلة بين حبيبين

لا يمكن أن تصل بهما إلى درجة النشوة ما لم يهيئا لهما جوًا معينًا ألا وهو السرية والخلوة والبعد عن العيون وهذا لا يتوفر للقبلة السينمائية”.

واستطرد: “في الحقيقة رفضت قبلة لأنني وجدتها غير ضرورية، وكانت في فيلم (الحب الأخير)، مع الراقصة إغراء، أما أحب قبلة لي في السينما وألذ قبلة فهي قبلتي لهند رستم”.