شاهد .. زواج هيفاء وهبي الثاني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي و المفاجأة في جنسية العريس!.. فمن يكون؟

انت الان تتابع خبر زواج هيفاء وهبي الثاني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي و المفاجأة في جنسية العريس!.. فمن يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مؤخرا رواد وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بزواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للمرة الثالثة.

وتشير تلك المنشورات إلى أن هيفاء وهبي تزوجت للمرة الثالثة في القاهرة، من رجل يحمل الجنسية العربية.

وبحسب موقع اغاني ، فإن ما يتم تداوله ما هو إلا محض شائعات، مشيرا إلى أن هيفاء لم تعقد قرانها كما يشاع.

وأضاف الموقع أن هيفاء منشغلة الآن بتصوير فيلم جديد يحمل اسم "رمسيس باريس"، وذلك داخل إحدى القصور الفاخرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتدور قصة الفيلم حول قضية سرقة تقع في مدينة باريس بإطار كوميدي.