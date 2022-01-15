شاهد .. واقعة صادمة هزت الأراضي السعودية .. ربطها على السرير في ليلة الدخلة وطلب من صديقه أن يدخل عليها | وهكذا كانت النهاية الموجعة ؟

انت الان تتابع خبر واقعة صادمة هزت الأراضي السعودية .. ربطها على السرير في ليلة الدخلة وطلب من صديقه أن يدخل عليها | وهكذا كانت النهاية الموجعة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على أمتداد الأيام الماضية ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودي بقصةٍ صادمة لعروس عروس من تبوك انقلبت حياتها الى جحيم بعد أسبوعين من زواجها.

وفي التفاصيل، فإنّ العروس وتدعى ندى (24عاماً) أصيبت بفقدان الذاكرة وأدخلت المصحة النفسية بعد اسبوعين من زواجها جراء التعنيف من زوجها.

ووصل الأمر بالزوج خلال فترة شهر العسل إلى ادخال ذئب بشري إلى زوجته ندى في غرفة نومها، وهو يقوم بتعنيفها، وتهدديها، ما تسبب في صدمة نفسية، وعصبية للعروس الشابة.

من جانبها، قالت شقيقة العروس إنها لم تتواصل مع شقيقتها ندى بعد زواجها؛ لأنها بشهر العسل، ولم يرغبوا في إزعاجها، مؤكدة أنها لم تكن تشتكي من أي مشاكل نفسية أو صحية.

وأضافت: أنها لم تكن تعلم بأن زوجها كان يحتجزها بالمنزل، ويضربها بشكل يومي طوال أسبوعي الزواج.

وتابعت: إن الزوج كان يقوم بإدخال ذئب بشري على شقيقتها، ويضربها حتى إنها فقدت ذاكرتها، وأصبحت لا تعرفهم، ودائمًا ما كانت تسألهم من يكونون؛ حيث إنها لم تعد قادرة على التعرف عليهم.

وأوضحت شقيقة العروس الضحية أن أختها ندى ترقد بمستشفى الصحة النفسية بعد أن ألقاها بالشارع عند منزل أختها الأخرى، بلا عباءة أو شيء يسترها.وفق موقع “” السعودي

وطالبت شقيقة ندى بمُحاسبة زوج أختها والتحقيق معه ومعرفة أسباب خروجه من مركز شرطة النهضة بالكفالة وهو ما زال يُرسل رسائل تهديد صوتية ونصية .

ودشّن مغردون هاشتاغ #ندى_عروسة_تبوك وطالبوا عبره بالوقوف مع العروس والأخذ بحقها.