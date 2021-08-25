الإمارات تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ 240 يوما

سجلت الإمارات، أمس الثلاثاء، أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية العام الجاري، إذ تم تسجيل 990 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت الإحصاءات أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الإمارات، هو الأقل منذ 240 يوما، لافتة إلى أن إجمالي الفحوص للكشف المبكر عن هذا الفيروس بلغ 72 مليونا و525 ألفا و123 فحصا، وبلغ معدل النتائج الإيجابية من إجمالي الفحوص 0.3%، في حين أن الإمارات سجلت أمس، حالتي وفاء جراء الإصابة بهذا الفيروس.

كما أشارت الإحصاءات إلى أن معدل الإصابات بلغ 7193 لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل شفاء بلغ 7195 لكل 100 ألف نسمة، ومعدل وفيات بلغ 20.5 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وكشفت إحصاءات الهيئة أن معدل حالات الشفاء المسجلة ارتفع ليصل إلى 97.5% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة منذ ظهور الفيروس.