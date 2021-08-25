الحكومة العراقية تؤكد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد على عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
ويأتي تأكيد حكومة مصطفى الكاظمي على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بعد انتشار معلومات حول وجود مفاوضات سياسية لتأجيلها.
وقبل أسابيع أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.
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