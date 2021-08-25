حمدوك: نسعى بكل ما لدينا من قوة لمواجهة التحديات والمصاعب

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، إن حكومته تسعى بكل ما لديها من قوة لمواجهة التحديات والمصاعب في البلاد.

وشدد حمدوك، خلال كلمة أمام اجتماع المبادرة الوطنية، على أهمية تداول السلطة وإجراء الانتخابات في السودان.

وأشار حمدوك إلى أن الهدف الرئيسي من مبادرة حل الأزمة هو إقامة انتخابات حرة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب، لافتا إلى أن زيارته لدولة جنوب السودان بحثت قضايا سلام جمهورية جنوب السودان في إطار الإيقاد باعتبار السودان ضامن لاتفاق السلام.

وأوضح أن الزيارة لدولة جنوب السودان جاءت برؤية موحدة تعبر عن جميع مكونات مجلس الوزراء، معتبرا ذلك تطورا مهما.

ولفت إلى أن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية بهدف تأطير علاقة استراتيجية تحقق الفائدة وتعود بالنفع للطرفين، بالإضافة إلى بحث المسائل المتصلة بمباحثات سلام السودان وكيفية مساعدة جنوب السودان في التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد نور.

وأشار حمدوك إلى توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والتجارة والطاقة، بالإضافة لسماح السودان بمنح تأشيرات زيارة لمواطني دولة جنوب السودان المنتهية صلاحية جوازات سفرهم على وثائق سفر، نظراً للتحديات التي تواجهها المؤسسات الهِجرية بجنوب السودان فيما يتعلق بالمواد الخام لإصدار وثائق السفر، وذلك لفترة محدودة.