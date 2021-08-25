إعلامي باكستاني يذكر موقف ظريفاً له في الزلفي عام 1401هـ .. وكرم وسخاء أهالي المحافظة

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دوت الخليج: نشر الإعلامي الباكستاني “أبو زهير” والمحلل السياسي والإستراتيجي، موقفاً له , يظهر فيه كرم وسخاء أهالي الزلفي في نهاية عام 1401هـ , حيث أنه عند قيامه بأخذ أحد الكتب ودفع ثمنها لم يجد معه نقود , فما كان من صاحب المكتبة الا وأن أعطاه الكتاب , وطالباً إياه بدفع الثمن في وقت لاحق.
وأكد “أبو زهير” لـ صحيفة الخليج الإلكترونية مع مرور الزمن لم تتاح فرصة له بسداد المبلغ لصاحب المكتبة , حيث أنه يصادف مروره ليلاً بجانبها ويجدها مغلقة , متسائلاً اليوم , هل يعرفه أحد ويسدد المبلغ له أو يتصدق به ويذهب اجره لصاحب المكتبة.
جدير ذكرة “ابوزهير ” كان مقيم عند والدة الذي يعمل في القطاع الصحي في منطقة القصيم انذاك. ألتحق بجامعة الرياض في الدرعية على حد تعبيرة، كان يتردد بين والدة والجامعة ( القصيم-الرياض ).
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