تونس.. إعفاء مسؤولين كبار بوزارة الاقتصاد والمالية من مناصبهم 

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس عن إعفاء عدد من كبار المسؤولين من مناصبهم في الوزارة والهياكل التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، إن الإعفاءات شملت كل من رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بليغ بن سلطان، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، والمدير العام للأداءات سامي الزوبيدي.

وأضافت أنه "تم إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمة بديوان الوزارة وهم محمد كريم مرزوق ومحمد علي عزيز ومحمد وحادة".